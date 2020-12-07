Кулеба обговорить в IRENA плани України з використання зеленого водню

“Це штаб-квартира Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії IRENA в Абу-Дабі, ОАЕ. Перша зустріч з гендиректором Франческо Ла Камерою. Обговоримо енергетичну безпеку, амбітні плани України з використання зеленого водню в енергетиці, промисловості та транспорті”, - йдеться в повідомленні міністра.

Нагадаємо, в рамках візиту в ОАЕ голова МЗС України планував провести переговори з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва ОАЕ шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном. Дмитро Кулеба також має презентувати ініціативу Кримська платформа, покликану консолідувати зусилля міжнародної спільноти з метою деокупації Криму.

Це штаб-квартира Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії @IRENA в Абу-Дабі, ОАЕ. Перша зустріч з Гендиректором Франческо Ла Камера. Обговоримо енергетичну безпеку, амбітні плани України з використання зеленого водню в енергетиці, промисловості та транспорті. pic.twitter.com/k9L9W7PLs1