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Кулеба обговорить в IRENA плани України з використання зеленого водню

Кулеба обговорить в IRENA плани України з використання зеленого водню

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в межах візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів відвідав штаб-квартиру Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) та зустрівся з гендиректором агентства Франческо Ла Камерою. Про це очільник МЗС написав в своєму Twitter, передає УНН.

“Це штаб-квартира Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії IRENA в Абу-Дабі, ОАЕ. Перша зустріч з гендиректором Франческо Ла Камерою. Обговоримо енергетичну безпеку, амбітні плани України з використання зеленого водню в енергетиці, промисловості та транспорті”, - йдеться в повідомленні міністра.

Нагадаємо, в рамках візиту в ОАЕ голова МЗС України планував провести переговори з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва ОАЕ шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном. Дмитро Кулеба також має презентувати ініціативу Кримська платформа, покликану консолідувати зусилля міжнародної спільноти з метою деокупації Криму.

Це штаб-квартира Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії @IRENA в Абу-Дабі, ОАЕ. Перша зустріч з Гендиректором Франческо Ла Камера. Обговоримо енергетичну безпеку, амбітні плани України з використання зеленого водню в енергетиці, промисловості та транспорті. pic.twitter.com/k9L9W7PLs1

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 7, 2020

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