Кулеба: немає достовірних дат початку російської агресії проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. На сьогодні немає достовірних дат початку нової російської агресії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спілкування з українськими журналістами, коментуючи майбутні навчання Росії і Білорусі, передає кореспондент УНН.
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"Немає ніяких достовірних теоретичних дат початку російської агресії. Це все існує в соцмережах, в рефлексіях у наших експертів, громадян, але жодна з наявних інформацій не дозволяє зробити навіть припущення про якусь дату", - сказав Кулеба.
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Міністр зауважив, що Україна пережила вже багато навчань і російських, і російсько-білоруських. Він запевнив, що Україна уважно стежить за ситуацією, так само як її західні партнери.
"Якщо ці навчання почнуть еволюціонувати у щось інше, ми миттєво це побачимо і підготуємось", - підкреслив він.
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Ідеться про спільні навчання Білорусі і РФ "Союзна рішучість - 2022", які відбудуться з 10 по 20 лютого. Мінськ заявив, що російські війська покинуть Білорусь після закінчення навчань.
Розгортання військ РФ в Білорусі на північ від України є частиною масштабнішого нарощування російської військової міці в регіоні, яке спричинило побоювання Заходу, що Москва планує напасти на Україну. Росія заперечує будь-який такий план.
Міністр оборони України заявив, що російські війська, які прибувають на навчання до Білорусі, за своїм складом більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударну групу.