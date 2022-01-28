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Російські війська в Білорусі більше схожі на окупаційний контингент - Резніков

Російські війська в Білорусі більше схожі на окупаційний контингент - Резніков

Київ • УНН

 • 25205 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Російські війська, які прибувають на навчання до Білорусі, за своїм складом більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударну групу. Про це під час години запитань до уряду у Верховнй Раді заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Що стосується російських військ, які прибувають на навчання до Білорусі. За своїм складом вони більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударну групу, і представляють більшу загрозу Мінську, ніж Україні”, — сказав міністр.

Деталі

Зі слів Резнікова, разом з МВС, прикордонниками, СБУ, Міноборони уважно спостерігає за північним напрямком, і на сьогодні немає жодних спроб атакувати Україну мігрантами чи інших подібних загроз.

Він підкреслив, що “жодних загрозі Білорусі з боку України не існує в принципі, це нонсенс”.

“У нас дуже теплі почуття до білоруського народу, і будь-які силові дії проти Білорусі суперечать інтересам України”, — додав він.

Доповнення

Йдеться про спільні навчання Білорусі і РФ "Союзна рішучість - 2022", які пройдуть з 10 по 20 лютого. Мінськ заявив, що російські війська покинуть Білорусь після закінчення навчань.

Розгортання військ РФ в Білорусі, на північ від України, є частиною масштабнішого нарощування російської військової міці в регіоні, що викликало побоювання Заходу, що Москва планує напасти на Україну. Росія заперечує будь-який такий план.

Українські Національні Новини

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