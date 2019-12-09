Кулеба назвав затримку “нормандського формату” пристойною дипломатичною похибкою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Запізнення на початку “нормандській зустрічі” знаходиться в межах пристойної дипломатичної похибки. Про це президент Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба сказав під час ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“Запізнення, свідком якого ми сьогодні стали, знаходиться в межах пристойної дипломатичної похибки. Очевидно, було про що поговорити. Це може свідчити як про те, що про щось домовлялися, так і про те, що про щось домовлялися, але так і не домовились”, - сказав Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, в Парижі початок саміту лідерів чотирьох країн у "нормандському форматі" затримався більш ніж на півгодини.