Кулеба назвал задержку "нормандского формата" приличной дипломатической погрешностью

"Опоздание, свидетелем которого мы сегодня стали, находится в пределах приличного дипломатической погрешности. Очевидно, было о чем поговорить. Это может свидетельствовать как о том, что о чем-то договаривались, так и о том, что о чем-то договаривались, но так и не договорились", - сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, в Париже начало саммита лидеров четырех стран в "нормандском формате" задержалось более чем на полчаса.