Кулеба назвав ключ до безпеки Чорного моря. І це – не лише НАТО

У загальних рисах

На думку міністра, поки НАТО обмірковує свою стратегію в Чорноморському регіоні, Україна та Туреччина вже надають модель, активно зміцнюючи стратегічне партнерство шляхом поглиблення політичного, військового та технічного співробітництва.

Таке партнерство, серед іншого, включає інтенсивний політичний діалог між лідерами країн, підкріплений консультаціями у форматі "квадриги" за участю міністрів закордонних справ та оборони двох країн.

За словами міністра, пріоритетні ініціативи співпраці на сьогодні включають великі інфраструктурні проекти та спільне виробництво турецьких БПЛА Bayraktar, також розвиваються плани щодо об'єднання зусиль у виробництві українських літаків ДП “Антонов”.

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Загальний підхід до окупації Криму та безпеки в регіоні

І Україна, і Туреччина знаходяться на одній сторінці щодо окупації Росією Криму, пише Кулеба. При цьому обидві країни віддані політиці невизнання окупації. Анкара також є одним із найважливіших партнерів Києва щодо “Кримської платформи”.

Міністр зазначає, що російська мілітаризація окупованого півострова значно підірвала ситуацію в галузі безпеки у Чорноморському регіоні, і це не лише українська проблема.

Так, за поточними оцінками, з 2014 року Росія збільшила військову присутність у Криму втричі. Кремль також використовує Крим як плацдарм для своєї військової діяльності на Близькому Сході та в Африці.

Росія також використовує окупацію Криму для втручання у міжнародну морську торгівлю, зокрема, обмежуючи свободу судноплавства. Більше того, є вагомі докази того, що Росія причетна до порушення без'ядерного статусу Криму шляхом відновлення ядерних об'єктів радянської доби Феодосії-13 та розгортання атомних авіаносців на півострові. Якщо це буде підтверджено, мілітаризація Криму, що триває, стане “дійсно глобальною загрозою”, підкреслює глава МЗС.

“Враховуючи всі ці фактори безпеки, українська влада вважає, що є вагомі аргументи на користь розширення морського співробітництва між НАТО та Україною у Чорному морі. Ці побоювання також допомагають пояснити, чому Туреччина готова зміцнити свою військово-морську позицію у регіоні і нині займається зміцненням співробітництва у сфері безпеки з Україною”, - стверджує він.

За словами дипломата, на сьогодні Україна та Туреччина вже тісно співпрацюють для забезпечення безпеки та стабільності у Чорноморському регіоні.

Це партнерство, на його думку, має стратегічне значення для обох сторін. Як дві великі держави, що домінують на північному та південному берегах Чорного моря, Україна та Туреччина є “природними регіональними партнерами у сфері безпеки”, стверджує він.

Загальна історія

Україна та Туреччина мають довгу та багату історію двосторонніх відносин, яка налічує кілька століть, зазначає міністр.

За його словами, останніми роками “стратегічне партнерство між Україною та Туреччиною досягло найвищого рівня за три десятиліття з моменту відновлення незалежності України у 1991 році”.

Допомагають зміцнювати партнерство і сильні кримськотатарські громади як в Україні, так і в Туреччині.

Кулеба наголосив: Україна вдячна президенту Ердогану за його особисту участь у звільненні низки українських політичних в'язнів, кримських татар із російського полону.

Україна та Туреччина — друзі в біді

Так, коли влітку Туреччина боролася із руйнівними лісовими пожежами, Україна негайно запропонувала допомогу. Київ відправив до Туреччини два великі пожежні літаки “Антонова” та кілька спеціалізованих вертольотів, а також бригади пожежників.

Турецька сторона оцінила допомогу, а згодом глава МЗС країни Мевлут Чавусоглу висловив інтерес Туреччини до літаків ДП “Антонов”.

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"Україна вітає цей інтерес і готова вивчити можливості спільного виробництва літаків "Антонова" та міжнародного експорту", - зазначив український дипломат.

За його словами, цю тему детальніше обговорять під час наступної зустрічі "Квадриги" у грудні 2021 року в Анкарі.

Туреччина та Україна мають набагато більше спільного, ніж військова співпраця та протистояння окупації Криму

До 30-річчя від дня встановлення дипломатичних відносин між Україною та Туреччиною планується провести засідання Стратегічної ради під співголовою президентів двох країн.

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За словами Кулеби, напередодні Стратегічної ради готується низка угод та документів.

Що важливо, обидві сторони розглядають зустріч у лютому 2022 року як можливість після багаторічних переговорів підписати турецько-українську угоду про вільну торгівлю.

"Немає необхідності говорити, що у Туреччини та України набагато більше спільного, ніж зростаюча торгівля, співробітництво у військово-технічній сферах, що росте, і загальна прихильність до припинення російської окупації Криму", - зазначає міністр.

Дипломат розповів, зокрема, що на останній зустрічі з турецьким колегою сторони домовилися створити спільну комісію з історичних досліджень під егідою МЗС Туреччини та України.

Пріоритети партнерства: безпека у Чорноморському регіоні, Кримська платформа та захист кримських татар

Як зазначає Кулеба, нещодавно ухвалена Національна зовнішньополітична стратегія України визначає Туреччину як одного з найважливіших стратегічних партнерів України. У ній визначено низку ключових напрямів у відносинах.

"Пріоритетними напрямками поглиблення стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною є зміцнення співробітництва в галузі безпеки в Чорноморському регіоні (з потенційно посиленням участі НАТО), продовження участі Туреччини у розвитку Кримської платформи та подальші спільні зусилля щодо захисту прав кримських татар", - говорить глава МЗС.

Україна та Туреччина, за його словами, розробляють чітке бачення майбутньої безпеки Чорноморського регіону.

“НАТО час розпочати розглядати це українсько-турецьке партнерство як цінну додаткову силу, яка може допомогти забезпечити безпеку та стабільність у регіоні. Тільки спільні зусилля союзників по НАТО, включаючи Туреччину, разом із країнами Асоційованого тріо Україною, Грузією та Молдовою, дозволять запобігти переходу Чорного моря під російське панування та дестабілізуючу діяльність Москви”, — наголошує Кулеба.

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На його думку, єдиною державою, яка готова спровокувати нові конфронтації в регіоні, є Росія.

З іншого боку, розширення присутності НАТО у чорноморському районі значно знизить напруженість та стабілізує регіон.

Як зауважив міністр, Україна вже давно має справу з росіянами і “добре розуміє їхні міркування”: Кремль іде на ескалацію лише тоді, коли відчуває слабкість.

“Водночас Росія поважає силу і не ризикуватиме ескалацією, якщо впевнена у рішучості іншої сторони. Саме тому Україна закликає до посилення присутності НАТО у Чорноморському регіоні та розширення співробітництва між союзниками НАТО та країнами, які не входять до НАТО. Турецько-українське стратегічне партнерство є гарним прикладом того, що така співпраця не лише здійсненна, а й високоефективна та взаємовигідна”, — додав він.