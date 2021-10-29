Кулеба назвал ключ к безопасности Черного моря. И это – не только НАТО

В общих чертах

По мнению министра, пока НАТО обдумывает свою стратегию в Черноморском регионе, Украина и Турция уже предоставляют модель, активно укрепляя стратегическое партнерство путем углубления политического, военного и технического сотрудничества.

Такое партнерство, среди прочего, включает интенсивный политический диалог между лидерами стран, подкрепленный консультациями в формате “квадриги” с участием министров иностранных дел и обороны двух стран.

По словам министра, приоритетные инициативы сотрудничества на сегодня включают в себя крупные инфраструктурные проекты и совместное производство турецких БПЛА Bayraktar, также развиваются планы по объединению усилий в производстве украинских самолетов ДП “Антонов”.

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Общий подход к окупации Крыма и безопастности в регионе

И Украина, и Турция, находятся “на одной странице” в отношении оккупации Россией Крыма, пишет Кулеба. При этом обе страны привержены политике непризнания окупации. Анкара также является одним из важнейших партнеров Киева по “Крымской платформе”.

Министр отмечает, что российская милитаризация оккупированного полуострова значительно подорвала ситуацию в области безопасности в Черноморском регионе, и это — не только украинская проблема.

Так, по текущим оценкам, с 2014 года Россия увеличила военное присутствие в Крыму в три раза. Кремль также использует Крым в качестве плацдарма для своей военной деятельности на Ближнем Востоке и в Африке.

Россия также использует оккупацию Крыма для вмешательства в международную морскую торговлю, в частности ограничивая свободу судоходства. Более того, есть весомые доказательства того, что Россия замешана в нарушении безъядерного статуса Крыма путем восстановления ядерных объектов советской эпохи Феодосии-13 и развертывания атомных авианосцев на полуострове. Если это будет подтверждено, продолжающаяся милитаризация Крыма станет “действительно глобальной угрозой”, подчеркивает глава МИД.

“Учитывая все эти факторы безопасности, украинские власти считают, что есть веские аргументы в пользу расширения морского сотрудничества между НАТО и Украиной в Черном море. Эти опасения также помогают объяснить, почему Турция готова укрепить свою военно-морскую позицию в регионе и в настоящее время занимается укреплением сотрудничества в сфере безопасности с Украиной”, — утверждает он.

Со слов дипломата, на сегодня Украина и Турция уже тесно сотрудничают для обеспечения безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

Это партнерство, по его мнению, имеет стратегический смысл для обеих сторон. Как два крупных государства, доминирующих на северном и южном берегах Черного моря, Украина и Турция являются “естественными региональными партнерами в сфере безопасност”, утверждает он.

Общая история

Украина и Турция имеют долгую и богатую историю двусторонних отношений, которая насчитывает несколько веков, отмечает министр.

По его словам, в последние годы “стратегическое партнерство между Украиной и Турцией достигло самого высокого уровня за три десятилетия с момента восстановления независимости Украины в 1991 году”.

Помогают укреплять партнерство и сильные крымскотатарские общины как в Украине, так и в Турции.

Кулеба подчеркнул: Украина благодарна президенту Эрдогану за его личное участие в освобождении ряда украинских политических заключенных, крымских татар, из российского плена.

Украина и Турция — друзья в беде

Так, когда летом Турция боролась с разрушительными лесными пожарами, Украина немедленно предложила помощь. Киев отправил в Турцию два больших пожарных самолета “Антонова” и несколько специализированных вертолетов, а также бригады пожарных.

Турецкая сторона оценила помощь, а позже глава МИД страны Мевлут Чавусоглу выразил интерес Турции к самолетам ДП “Антонов”.

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“Украина приветствует этот интерес и готова изучить возможности совместного производства самолетов „Антонова“ и международного экспорта”, — отметил украинский дипломат.

По его словам, эту тему более подробно обсудят во время следующей встречи “Квадриги” в декабре 2021 года в Анкаре.

У Турции и Украины гораздо больше общего, чем военное сотрудничество и противостояние оккупации Крыма

К 30-летию со дня установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией планируется провести заседание Стратегического совета под сопредседательством президентов двух стран.

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По словам Кулебы, в преддверии Стратегического совета готовится ряд соглашений и документов.

Что важно — обе стороны рассматривают встречу в феврале 2022 года как возможность после многолетних переговоров подписать турецко-украинское соглашение о свободной торговле.

“Нет необходимости говорить, что у Турции и Украины гораздо больше общего, чем растущая торговля, растущее сотрудничество в военно-технической сферах и общая приверженность прекращению российской оккупации Крыма”, — отмечает министр.

Дипломат рассказал, в частности, что на последней встрече с турецким коллегой стороны договорились создать совместную комиссию по историческим исследованиям под эгидой МИД Турции и Украины.

Приоритеты партнерства: безопасность в Черноморском регионе, Крымская платформа и защита крымских татар

Как отмечает Кулеба, недавно принятая Национальная внешнеполитическая стратегия Украины определяет Турцию как одного из важнейших стратегических партнеров Украины. В нем определен ряд ключевых направлений в отношениях.

“Приоритетными направлениями углубления стратегического партнерства между Украиной и Турцией являются укрепление сотрудничества в области безопасности в Черноморском регионе (с потенциально усилением участия НАТО), продолжающееся участие Турции в развитии Крымской платформы и дальнейшие совместные усилия по защите прав крымских татар”, — говорит глава МИД.

Украина и Турция, с его слов, разрабатывают четкое видение будущей безопасности Черноморского региона.

“НАТО пора начать рассматривать это украинско-турецкое партнерство как ценную дополнительную силу, которая может помочь обеспечить безопасность и стабильность в регионе. Только совместные усилия союзников по НАТО, включая Турцию, вместе со странами Ассоциированного трио Украиной, Грузией и Молдовой, позволят предотвратить переход Черного моря под российское господство и дестабилизирующую деятельность Москвы”, — подчеркивает Кулеба.

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По его мнению, единственной державой, готовой спровоцировать новые конфронтации в регионе, является Россия.

С другой стороны, расширение присутствия НАТО в черноморском районе значительно снизит напряженность и стабилизирует регион.

Как заметил министр, украина уже давно имеет дело с россиянами и “хорошо понимает их рассуждения”: Кремль идет на эскалацию только тогда, когда чувствует слабость.

“В то же время Россия уважает силу и не будет рисковать эскалацией, если уверена в решимости другой стороны. Именно поэтому Украина призывает к усилению присутствия НАТО в Черноморском регионе и расширению сотрудничества между союзниками НАТО и странами, не входящими в НАТО. Турецко-украинское стратегическое партнерство является хорошим примером того, что такое сотрудничество не только осуществимо, но и высокоэффективно и взаимовыгодно”, — добавил он.