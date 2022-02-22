Кулеба: найкраще рішення, яке зараз може ухвалити Європа, – забрати Україну до себе

КИЇВ. 22 лютого. УНН. На тлі агресивних дій Росії найкраще, що може зробити Європа, – забрати Україну до себе. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу в Вашингтоні, передає кореспондент УНН.