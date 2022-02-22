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Кулеба: найкраще рішення, яке зараз може ухвалити Європа, – забрати Україну до себе

Кулеба: найкраще рішення, яке зараз може ухвалити Європа, – забрати Україну до себе

Київ • УНН

 • 87804 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. На тлі агресивних дій Росії найкраще, що може зробити Європа, – забрати Україну до себе. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу в Вашингтоні, передає кореспондент УНН.

Цитата

“На тлі того, що відбувається, абсолютно очевидно, що найкраще стратегічне рішення, яке зараз може ухвалити Європа, – це в буквальному сенсі забрати Україну до себе. Ми також говоримо про санкції”, - заявив Кулеба.

Деталі

За словами Кулеби, зараз основне, що можуть зробити партнери України, – це почати застосовувати санкції проти Російської Федерації.

Вчора перші рішення вже почали з’являтися, сьогодні їх буде більше, додав міністр.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися будь-коли.

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак після рішення Путіна визнати незалежними "Л/ДНР" заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

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