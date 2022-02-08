Кулеба на тлі візиту Макрона нагадав про "червоні лінії" України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Україна налаштована на конструктив, але не перетне власних "червоних ліній". Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції з главами зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату, відповідаючи на запитання щодо очікувань від візиту в Україну французського президента, передає кореспондент УНН.
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Міністр повідомив, що сьогодні, буквально з цієї пресконференції, вирушить до Маріїнського палацу, де у президента України розпочнеться зустріч з президентом Франції. Міністр проведе переговори зі своїм французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном.
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"Безумовно, ми всі з цікавістю очікуємо на ті сигнали, які привіз пан Макрон з Москви. Але я вже неодноразово казав, що ми відкриті до діалогу, ми налаштовані конструктивно, ми шукаємо дипломатичного рішення, але ми не перетнемо свої "червоні лінії" і ніхто не зможе змусити нас їх перетнути", - сказав дипломат.
Додамо
Раніше Кулеба заявив, що одна з "червоних ліній" України — жодних поступок у питаннях територіальної цілісності України, а, отже, Донбас і Крим — це Україна. Друга — жодного прямого діалогу з так званими “Донецькою та Луганською республіками".