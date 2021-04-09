Кулеба - главі МЗС Франції: Париж здатен пожвавити зусилля Нормандського формату з мирного врегулювання

Деталі

Дмитро Кулеба детально поінформував співрозмовника про останні дії Російської Федерації, спрямовані на дестабілізацію безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Міністр звернув увагу на загрозливе стягування російських військ до кордону нашої держави та посилення російської пропаганди, яка погрожує Україні війною. Він запевнив, що Україна не прагне війни та залишається відданою політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського конфлікту, повідомили у пресслужбі.

За даними МЗС, Жан-Ів Ле Дріан зауважив, що Франція, так само як Україна, із занепокоєнням стежить за стягуванням військ РФ до кордонів нашої держави та на тимчасово окуповані території. Він запевнив у незмінній підтримці Францією суверенітету і територіальної цілісності України. Глава французької дипломатії особливо відзначив виважені та мудрі дії України у ситуації, що склалася.

Дмитро Кулеба висловив переконання, що Франція здатна пожвавити зусилля Нормандського формату з мирного врегулювання. Жан-Ів Ле Дріан підтвердив: французька сторона зацікавлена в тому, щоб Нормандський формат залишався дієвим і результативним.

Цитата

“Нинішня ескалація містить загрозливий елемент, якого ми раніше не спостерігали. Йдеться про численні заяви офіційних російських посадовців, які ледь не щодня відкрито погрожують Україні війною та публічно розмірковують про знищення нашої держави. Ми розглядаємо їх як зізнання в агресивних намірах”, - підкреслив глава української дипломатії.

Глава МЗС України наголосив, що у ситуації, що склалася, важливі чіткі та сильні публічні сигнали міжнародної спільноти на підтримку України.

Співрозмовники також обговорили заходи двостороннього політичного діалогу, перспективні економічні проєкти між двома державами.

Додамо

Після зупинок у Катарі, на передовій на Донбасі, а незабаром і в Туреччині, Президент Володимир Зеленський направляється в Париж, на зустріч зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.