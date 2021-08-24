Кулеба дорікнув Ле Дріану через французські компанії в Криму

Цитата

“Я порушив питання про відносини між французськими містами та містами окупованого Криму, про присутність деяких французських компаній на території окупованого Криму. У нас з Францією дуже відвертий і дружній діалог, і ми спільно працюватимемо над тим щоб покласти край порушенням прав людини і міжнародного права в Криму”, — Кулеба.

Деталі

Міністр нагадав, що вчора у Києві відбувся установчий саміт “Кримської платформи”, у якому Франція взяла активну участь. З його слів, сьогодні більшу частину зустрічі міністри говорили про Крим.

Додамо

У липні Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції рішення РНБО проти “представників” окупаційної влади “ДНР” та тимчасово окупованого Криму у Франції.