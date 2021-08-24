Кулеба дорікнув Ле Дріану через французські компанії в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У вівторок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі зі своїм французським колегою Жан-Івом Ле Дріаном вказав останньому на присутність французських компаній на території тимчасово окупованого Криму. Про це сказав під час спільної прес-конференції, передає кореспондент УНН.
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“Я порушив питання про відносини між французськими містами та містами окупованого Криму, про присутність деяких французських компаній на території окупованого Криму. У нас з Францією дуже відвертий і дружній діалог, і ми спільно працюватимемо над тим щоб покласти край порушенням прав людини і міжнародного права в Криму”, — Кулеба.
Деталі
Міністр нагадав, що вчора у Києві відбувся установчий саміт “Кримської платформи”, у якому Франція взяла активну участь. З його слів, сьогодні більшу частину зустрічі міністри говорили про Крим.
Додамо
У липні Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції рішення РНБО проти “представників” окупаційної влади “ДНР” та тимчасово окупованого Криму у Франції.