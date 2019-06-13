Кучма та координатор ООН обговорили ситуацію на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Леонід Кучма прийняв Оснат Лубрані, Координаторку системи ООН та Координаторку з гуманітарних питань в Україні. Бесіда відбулася на прохання пані Лубрані. Вона подякувала Леоніду Кучмі за його участь у процесі мирного врегулювання конфлікту. У розмові обговорили перебіг виконання Мінських угод, які 17 лютого 2015 року були схвалені Радою Безпеки ООН. Про це повідомила у Facebook прес-секретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.
"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутіеріш уважно стежить за цим питанням, він щиро прагне, аби у справі виконання Мінських угод з’явилась нова динаміка", - зазначила Оснат Лубрані.
Леонід Кучма наголосив на першочерговості виконання безпекового блоку домовленостей – насамперед, це повноцінне припинення вогню, виведення російських збройних формувань і техніки. Він окремо підкреслив: всі кроки з імплементації Мінських домовленостей мають відбуватися лише на засадах взаємності.
Відзначено позитивні зрушення у розблокування процесу звільнення утримуваних осіб, що є першочерговим гуманітарним завданням ТКГ. Окрему увагу приділено проблемі пошуку зниклих безвісті. Також Леонід Кучма поінформував щодо активізації роботи Уряду України у вирішенні соціально-економічних проблем Донбасу.
Українська сторона висловила вдячність Організації Об’єднаних Націй за систематичну увагу до України, адже роль ООН є особливо важливою в умовах порушення системи міжнародної безпеки.
"Вкрай важливо, аби голос ООН з українського питання чули в усьому світі. Сподіваюся, що цей голос буде сильним. Ми хочемо бачити вашу об’єктивну позицію та оцінку подій", - сказав Леонід Кучма.
Учасники зустрічі домовилися щодо продовження контактів на постійній основі.
Як повідомляв УНН, Кучма обговорив з головою делегації Червоного Хреста проблеми Донбасу.