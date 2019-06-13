Кучма та координатор ООН обговорили ситуацію на Донбасі

КИЇВ. 13 червня. УНН. Леонід Кучма прийняв Оснат Лубрані, Координаторку системи ООН та Координаторку з гуманітарних питань в Україні. Бесіда відбулася на прохання пані Лубрані. Вона подякувала Леоніду Кучмі за його участь у процесі мирного врегулювання конфлікту. У розмові обговорили перебіг виконання Мінських угод, які 17 лютого 2015 року були схвалені Радою Безпеки ООН. Про це повідомила у Facebook прес-секретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.