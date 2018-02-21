Кубів запропонував передати повноваження Нацбанку Раді з фінстабільності
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів запропонував передати низку функцій Національного банку України з монетарної політики Раді з фінансової стабільності. Відповідну заяву він зробив під час засідання уряду, передає УНН.
“Параметри інструментів монетарної політики, коли ми говоримо про облікову ставку, цільовий рівень інфляції, монетарні агрегати, мають затверджуватися щорічно Радою з фінансової стабільності. Ми не повинні сьогодні будувати ту чи іншу незалежну установу від держави, від уряду, від Верховної Ради. Ми повинні разом працювати в цьому аспекті”, — сказав він.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив засади стратегічного реформування державного банківського сектору.