Кубив предложил передать полномочия Нацбанка Совету по финстабильности
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубов предложил передать ряд функций Национального банка Украины по монетарной политике Совету по финансовой стабильности. Соответствующее заявление он сделал во время заседания правительства, передает УНН.
“Параметры инструментов монетарной политики, когда мы говорим об учетной ставке, целевом уровене инфляции, монетарных агрегатах, должны утверждаться ежегодно Советом по финансовой стабильности. Мы не должны сегодня строить то или иное независимое учреждение от государства, от правительства, от Верховной Рады. Мы должны вместе работать в этом аспекте”, - сказал он.
Напомним, Кабинет министров Украины утвердил основы стратегического реформирования государственного банковского сектора.