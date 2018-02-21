Кубив предложил передать полномочия Нацбанка Совету по финстабильности

“Параметры инструментов монетарной политики, когда мы говорим об учетной ставке, целевом уровене инфляции, монетарных агрегатах, должны утверждаться ежегодно Советом по финансовой стабильности. Мы не должны сегодня строить то или иное независимое учреждение от государства, от правительства, от Верховной Рады. Мы должны вместе работать в этом аспекте”, - сказал он.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил основы стратегического реформирования государственного банковского сектора.