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Кубів розповів, що буде із мораторієм на перевірки бізнесу у 2018 році

Кубів розповів, що буде із мораторієм на перевірки бізнесу у 2018 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Позиція Президента, Прем'єр-міністра і уряду в цілому полягає у необхідності продовження мораторію на перевірки бізнесу у 2018 році. Про це у коментарі УНН розповів перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

За його словами, процеси децентралізації, реформування, підтримки інноваційно-інвестиційних проектів, підтримки формування нових робочих місць не можуть відбуватися “під пресингом”.

“Ми ж говоримо про вільну економіку за певними принципами. А якість посаджень продуктів чи збирання врожаю від перевірки не дуже зміниться. Мені здається, що тут має бути відповідальність людей, які роблять свою роботу”, — сказав С.Кубів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Легальний бізнес не боїться скасування мораторію на перевірки

Урядовець додав, що питання якості харчування взаємопов’язані із проведенням тих чи інших перевірок, але головне у цьому контексті — це баланс відповідальності (порушника перед законом, а бізнесу — перед своїм споживачем — ред).

“Я рахую, що мораторій буде продовжений”, — резюмував він.

Як повідомляв УНН, в Україні з 2014 року діє мораторій на перевірки бізнесу. Приймалося це рішення з метою припинити тиск на підприємців збоку контролюючих органів, чим виключити чинник корупції та стимулювати розвиток малого і середнього бізнесу.

Однак за майже 3 роки дії заборони на перевірки, як констатують експерти, сталося значне погіршення ситуації на споживчому ринку країни: впала якість продуктів харчування, зросла кількість фальсифікату на полицях супермаркетів, стали частішими випадки масових отруєнь, як серед дорослих, так і дітей.

Додамо, що напередодні нардеп С.Тригубенко закликав уряд дозволити перевірки постачальників продуктів харчування до дитячих навчальних установ. За його словами, саме антисанітарія і безконтрольність провокують часті спалахи інфекційних хвороб, отруєнь у закладах освіти в різних регіонах країни.

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