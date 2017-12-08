Кубів розповів, що буде із мораторієм на перевірки бізнесу у 2018 році

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Позиція Президента, Прем'єр-міністра і уряду в цілому полягає у необхідності продовження мораторію на перевірки бізнесу у 2018 році. Про це у коментарі УНН розповів перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.