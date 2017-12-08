Кубив рассказал, что будет с мораторием на проверки бизнеса в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Позиция Президента, Премьер-министра и правительства в целом заключается в необходимости продления моратория на проверки бизнеса в 2018 году. Об этом в комментарии УНН рассказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.
По его словам, процессы децентрализации, реформирования, поддержки инновационно-инвестиционных проектов, поддержки формирования новых рабочих мест не могут происходить "под прессингом".
"Мы же говорим о свободной экономике по определенным принципам. А качество посадок продуктов или сбора урожая от проверки не очень изменится. Мне кажется, что здесь должна быть ответственность людей, которые делают свою работу", - сказал С.Кубив.
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Чиновник добавил, что вопрос качества питания взаимосвязан с проведением тех или иных проверок, но главное в этом контексте - это баланс ответственности (нарушителя перед законом, а бизнеса - перед своим потребителем - ред.).
"Я считаю, что мораторий будет продолжен", - резюмировал он.
Как сообщал УНН, в Украине с 2014 года действует мораторий на проверки бизнеса. Принималось это решение с целью прекратить давление на предпринимателей со стороны контролирующих органов, чем исключить фактор коррупции и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.
Однако за почти 3 года действия запрета на проверки, как констатируют эксперты, произошло значительное ухудшение ситуации на потребительском рынке страны: упало качество продуктов питания, возросло количество фальсификата на полках супермаркетов, участились случаи массовых отравлений, как среди взрослых, так и детей.
Добавим, что накануне нардеп С.Тригубенко призвал правительство разрешить проверки поставщиков продуктов питания в детских учебных учреждений. По его словам, именно антисанитария и бесконтрольность провоцируют частые вспышки инфекционных болезней, отравлений в учебных заведениях в разных регионах страны.