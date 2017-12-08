Кубив рассказал, что будет с мораторием на проверки бизнеса в 2018 году

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Позиция Президента, Премьер-министра и правительства в целом заключается в необходимости продления моратория на проверки бизнеса в 2018 году. Об этом в комментарии УНН рассказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.