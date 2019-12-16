КСУ завтра візьметься за закон, що стосується приватизації (виправлено)
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Велика палата Конституційного Суду України на пленарному засіданні 17 грудня у формі усного провадження розпочне розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо конституційності положень Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" від 2 жовтня 2019 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КСУ.
"Так, 17 грудня о 10 годині Велика палата Конституційного Суду України на пленарному засіданні у формі усного провадження розпочне розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень розділу І, абзацу другого підпункту 1 пункту 2 розділу II Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" від 2 жовтня 2019 року № 145–ІX (далі – Закон)", - йдеться в повідомленні.
Оспорюваними положеннями закону Верховна Рада постановила визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації"; у ЗУ "Про приватизацію державного і комунального майна" у частині другій статті 4 абзац дев’ятнадцятий виключити.
Як повідомлялося, уряд погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА.