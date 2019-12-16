КСУ завтра возьмется за закон, касающийся приватизации (исправлено)

"Так, 17 декабря в 10:00 Большая палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании в форме устного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений раздела I, абзаца второго подпункта 1 пункта 2 раздела II Закона Украины "О признании утратившим силу Закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" от 2 октября 2019 года № 145-ІX (далее - Закон)", - говорится в сообщении.

Оспариваемыми положениями закона Верховная Рада постановила признать утратившим силу Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации"; в ЗУ "О приватизации государственного и коммунального имущества" в части второй статьи 4 абзац девятнадцатый исключить.

Как сообщалось, правительство согласовало увольнение Кличко с должности главы КГГА.