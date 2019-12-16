КСУ завтра возьмется за закон, касающийся приватизации (исправлено)

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Большая палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании 17 декабря в форме устного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно конституционности положений Закона Украины "О признании утратившим силу Закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" от 2 октября 2019 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Так, 17 декабря в 10:00 Большая палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании в форме устного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений раздела I, абзаца второго подпункта 1 пункта 2 раздела II Закона Украины "О признании утратившим силу Закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" от 2 октября 2019 года № 145-ІX (далее - Закон)", - говорится в сообщении.

Оспариваемыми положениями закона Верховная Рада постановила признать утратившим силу Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации"; в ЗУ "О приватизации государственного и коммунального имущества" в части второй статьи 4 абзац девятнадцатый исключить.

Как сообщалось, правительство согласовало увольнение Кличко с должности главы КГГА.

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