КСУ завтра розгляне справу щодо створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів

“24 грудня о 10:00 Велика палата Конституційного Суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розгляне справу за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Кабінету Міністрів України „Про реалізацію експериментального проекту „Національний оператор на ринку тютюнових виробів““ від 9 вересня 2020 року № 840”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що суб’єкт права на конституційне подання — 46 народних депутатів України — звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такою, що не відповідає частині четвертій статті 13, частинам першій, третій статті 42, частині першій статті 64 Конституції України (є неконституційною), постанову Кабінету Міністрів України “Про реалізацію експериментального проекту „Національний оператор на ринку тютюнових виробів“”.

Нагадаємо, до КСУ надійшло подання від нардепів щодо реалізації проекту “Національний оператор на ринку тютюнових виробів”.