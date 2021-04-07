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КСУ визнав неконституційним зменшення пенсій для чорнобильців

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Конституційний Суд визнав неконституційним зменшення мінімального розміру пенсій для чорнобильців. Про це в своєму Telegram-каналі повідомила народний депутат та заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Ольга Совгиря, інформує УНН.

Цитата:

"Конституційний Суд (Другий сенат) сьогодні ухвалив перше із початку конституційної кризи рішення за конституційною скаргою щодо неконституційності окремих положень Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", - написала Совгиря.

Деталі

За її словами, згідно із зазначеним Законом з 2015 року було змінено методику визначення розміру пенсій, які призначались за цим Законом.

"У конституційній скарзі стверджувалось, що таким чином було суттєво зменшено гарантований державою мінімальний розмір пенсій, що свідчить про порушення зобов’язань держави щодо забезпечення соціального захисту заявників. Конституційний Суд погодився із позицією скаржників. Конституційна скарга перебувала на розгляді КСУ з вересня 2018 року", - зазначила Совгиря.

Доповнення

Соціальна ініціатива зі збору коштів для ветеранів-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС зазнала осуду в соцмережах на замовлення осіб, зацікавлених в дискредитації керівництва ДСНС.

Як відомо, цю акцію ініціювала “Українська асоціація "Чорнобиль" органів та військ МВС”, за підтримки МВС України, а також організація “Пожежні Чорнобиля”, в яку зокрема входять вдови, матері загиблих ліквідаторів, діти пожежників і ветерани-ліквідаторів, які взяли безпосередню участь в ліквідації наслідків. Разом з тим, в соцмережах почалися точкові “вкиди” про те, що нібито співробітників ДСНС змушують писати заяви про перерахування одноденної зарплати на цю акцію.

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