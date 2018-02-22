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КСУ ухвалив регламент, який визначає правила розгляду скарг

Київ • УНН

 • 12282 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Конституційний суд України ухвалив регламент суду, яким визначається організація його роботи та правила процедури розгляду скарг, передає УНН з посиланням на відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

“Сьогодні Конституційний суд України на своєму пленарному засіданні ухвалив регламент Конституційного суду України. Відповідно до Закону України „Про Конституційний Суд України“ регламентом суду визначається організація внутрішньої роботи суду та відповідні правила процедури розгляду ним скарг”, — йдеться у повідомленні прес-служби.

Зазначається, що станом на 21 лютого до суду надійшло 72 конституційні скарги.

Нагадаємо, 21 лютого головою Конституційного суду України обрано Станіслава Шевчука.

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