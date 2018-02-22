КСУ принял регламент, который определяет правила рассмотрения жалоб

"Сегодня Конституционный суд Украины на своем пленарном заседании принял регламент Конституционного суда Украины. В соответствии с Законом Украины "О Конституционном Суде Украины" регламентом суда определяется организация внутренней работы суда и соответствующие правила процедуры рассмотрения им жалоб", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что по состоянию на 21 февраля в суд поступило 72 конституционные жалобы.

Напомним, 21 февраля председателем Конституционного суда Украины избран Станислав Шевчук.