КСУ принял регламент, который определяет правила рассмотрения жалоб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Конституционный суд Украины принял регламент суда, которым определяется организация его работы и правила процедуры рассмотрения жалоб, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга.
"Сегодня Конституционный суд Украины на своем пленарном заседании принял регламент Конституционного суда Украины. В соответствии с Законом Украины "О Конституционном Суде Украины" регламентом суда определяется организация внутренней работы суда и соответствующие правила процедуры рассмотрения им жалоб", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что по состоянию на 21 февраля в суд поступило 72 конституционные жалобы.
Напомним, 21 февраля председателем Конституционного суда Украины избран Станислав Шевчук.