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КСУ сьогодні продовжить розглядати мовний закон Ківалова-Колісніченка

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Конституційний суд України у четвер продовжить закриту частину засідання з розгляду конституційного подання 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України закону “Про засади державної мовної політики”, так званого закону Колесніченка-Ківалова, передає УНН із посиланням на прес-службу КСУ.

Як повідомили у прес-службі КСУ, засідання розпочнеться о 12:00.

Нагадаємо, 13 січня Конституційний суд України у закритому режимі продовжував розгляд цього питання. Тим часом, будівлю суду пікетували активісти ВО “Свобода”, вимагаючи від суду “справедливого рішення”.

У грудні Конституційний суд України повідомив, що перейшов до закритої частини пленарного засідання для подальшого обговорення й ухвалення рішення у цій справі.

Перед цим на відкритому засіданні суд завершив дослідження матеріалів справи у формі усного слухання щодо конституційності закону.

Верховна Рада України проголосувала за скасування мовного закону ще 23 лютого 2014 року, однак президент досі не підписав і не ветував законопроект про це, відтак закон далі чинний.

Як повідомляв УНН, КСУ залучив як свідків А.Яценюка та А.Парубія у справі про закон Ківалова-Колісніченка.

Українські Національні Новини

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