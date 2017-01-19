КСУ сегодня продолжит рассматривать языковой закон Кивалова-Колесниченко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Конституционный суд Украины в четверг продолжит закрытую часть заседания по рассмотрению конституционного представления 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины закона "Об основах государственной языковой политики", так называемому закону Колесниченко-Кивалова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.
Как сообщили в пресс-службе КСУ, заседание начнется в 12:00.
Напомним, 13 января Конституционный суд Украины в закрытом режиме продолжал рассмотрение этого вопроса. Между тем, здание суда пикетировали активисты ВО "Свобода", требуя от суда "справедливого решения".
В декабре Конституционный суд Украины сообщил, что перешел к закрытой части пленарного заседания для дальнейшего обсуждения и принятия решения по этому делу.
Перед этим на открытом заседании суд завершил исследование материалов дела в форме устного слушания о конституционности закона.
Верховная Рада Украины проголосовала за отмену языкового закона еще 23 февраля 2014 года, однако президент еще не подписал и не ветировал законопроект об этом, поэтому закон действующий.
Как сообщал УНН, КСУ привлек в качестве свидетелей А.Яценюка и А.Парубия по делу о законе Кивалова-Колесниченко.