КСУ продовжив засідання після обідньої перерви
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Конституційний суд України продовжив засідання у справі щодо конституційності указу Президента про розпуск Верховної Ради. Про це оголосила голова КСУ Наталя Шаптала, передає кореспондент УНН.
Суд продовжив заслуховувати народних депутатів – суб’єктів подання звернення до КСУ, які пояснюють свою позицію щодо неконституційності і незаконності указу про розпуск Верховної Ради України.
Також пізніше очікується виступ представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Анатолія Селіванова.
Нагадаємо, сьогодні о 10 ранку судді Конституційного суду України розпочали засідання у справі щодо визначення конституційності розпуску Верховної Ради Президентом Володимиром Зеленським.