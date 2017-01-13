КСУ продовжив розгляд справи щодо мовного закону Ківалова-Колісніченка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Конституційний суд України продовжив розгляд справи за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про засади державної мовної політики“, передає кореспондент УНН.
Варто зазначити, що сьогодні, 13 січня, пленарне засідання проходитиме у закритому режимі.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила скасувати цей закон 23 лютого 2014 року, однак президент досі не підписав і не ветував законопроект, відтак “мовний закон” далі чинний.
Як повідомляв УНН, КСУ залучив у якості свідків А.Яценюка та А.Парубія у справі про закон Ківалова-Колісніченка.