КСУ продолжил рассмотрение дела по языковому закону Кивалова-Колесниченко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Конституционный суд Украины продолжил рассмотрение дела по конституционному представлению 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об основах государственной языковой политики", передает корреспондент УНН.
Стоит отметить, что сегодня, 13 января, пленарное заседание будет проходить в закрытом режиме.
Напомним, Верховная Рада приняла решение отменить этот закон 23 февраля 2014 г., однако Президент еще не подписал и не ветировал законопроект, поэтому "языковой закон" еще действующий.
Как сообщал УНН, КСУ привлек в качестве свидетелей А.Яценюка и А.Парубия по делу о законе Кивалова-Колесниченко.