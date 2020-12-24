КСУ перейшов до закритої частини розгляду справи щодо створення Нацоператора на ринку тютюнових виробів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Велика Палата Конституційного суду України перейшла до закритої частини розгляду справи щодо конституційності створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прессслужбу КСУ.
Так, Велика палата Конституційного Суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглянула справу за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Кабінету Міністрів України “Про реалізацію експериментального проекту „Національний оператор на ринку тютюнових виробів“” від 9 вересня 2020 року № 840.
Повідомляється, що Про зміст конституційного подання та підстави для відкриття конституційного провадження у справі поінформував суддя-доповідач Олександр Литвинов.
“Зокрема, було зазначено, що суб’єкт права на конституційне подання звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такою, що не відповідає частині четвертій статті 13, частинам першій, третій статті 42, частині першій статті 64 Конституції України (є неконституційною), постанову Кабінету Міністрів України “Про реалізацію експериментального проекту „Національний оператор на ринку тютюнових виробів“”, — йдеться в повідомленні.
Так, на переконання авторів клопотання, зазначена Постанова є неконституційною, оскільки її положення спрямовані на неправомірне обмеження конкуренції, встановлення та закріплення на тривалий час монопольного становища одного суб’єкта підприємницької діяльності на ринку, а також унеможливлюють здійснення підприємницької діяльності іншими суб’єктами господарювання у вказані сфері.
“Дослідивши матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання, Велика палата Конституційного Суду України перейшла до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, до КСУ надійшло подання від нардепів щодо реалізації проекту “Національний оператор на ринку тютюнових виробів”.