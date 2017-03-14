КСУ перейшов до розгляду у закритому режиі конституційність закону "Про запобігання корупції"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Конституційний суд України завершив відкриту частину розгляду справи за поданням 48 народних депутатів щодо конституційності низки і положень Закону "Про запобігання корупції" та перейшов до розгляду даної справи у закритому режимі. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі КСУ.
"КСУ закінчив відкриті слухання цієї справи та перейшов до роботи у закритій частині. Голова повідомив, що про дату і час цього засідання буде повідомлено додатково", - сказали у прес-службі.
Також у прес-службі повідомили, що у ході сьогоднішнього засідання, суд заслухав виступ представника Кабінету міністрів України, заступника міністра юстиції з питань Європейської інтеграції Сергія Петухова, а також виступ голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак.
Нагадаємо, сьогодні КСУ продовжив розгляд справи у формі усного слухання за конституційним поданням 48 народних депутатів щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та статті 366' Кримінального Кодексу України.