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КСУ перейшов до розгляду у закритому режиі конституційність закону "Про запобігання корупції"

КСУ перейшов до розгляду у закритому режиі конституційність закону "Про запобігання корупції"

Київ • УНН

 • 10752 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Конституційний суд України завершив відкриту частину розгляду справи за поданням 48 народних депутатів щодо конституційності низки і положень Закону "Про запобігання корупції" та перейшов до розгляду даної справи у закритому режимі. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі КСУ.

"КСУ закінчив відкриті слухання цієї справи та перейшов до роботи у закритій частині. Голова повідомив, що про дату і час цього засідання буде повідомлено додатково", - сказали у прес-службі.

Також у прес-службі повідомили, що у ході сьогоднішнього засідання, суд заслухав виступ представника Кабінету міністрів України, заступника міністра юстиції з питань Європейської інтеграції Сергія Петухова, а також виступ голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак.

Нагадаємо, сьогодні КСУ продовжив розгляд справи у формі усного слухання за конституційним поданням 48 народних депутатів щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та статті 366' Кримінального Кодексу України.

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