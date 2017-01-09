Крос на 2017 метрів відбувся в Миколаєві

Подібні змагання вже стали традиційними в місті. Так, минулого року дистанція, із зрозумілих причин, була коротшою на один метр і склала 2016 метрів.

Спортивне свято, організаторами якого виступили молоді тренери Миколаївської СДЮШОР з легкої атлетики та ФЛА Миколаївської області, пройшло весело, з новорічним настроєм, конкурсами та вікторинами. Усі учасники змагань отримали у подарунок шоколадні яйця, а переможець кросу – Юрій Грицак – справжнього півня.