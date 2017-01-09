Крос на 2017 метрів відбувся в Миколаєві
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 9 січня. УНН. В Миколаєві на Центральному міському стадіоні юні та дорослі атлети в карнавальних костюмах пробігли крос на 2017 метрів. Про це УНН повідомили у Федерації легкої атлетики України.
Подібні змагання вже стали традиційними в місті. Так, минулого року дистанція, із зрозумілих причин, була коротшою на один метр і склала 2016 метрів.
Спортивне свято, організаторами якого виступили молоді тренери Миколаївської СДЮШОР з легкої атлетики та ФЛА Миколаївської області, пройшло весело, з новорічним настроєм, конкурсами та вікторинами. Усі учасники змагань отримали у подарунок шоколадні яйця, а переможець кросу – Юрій Грицак – справжнього півня.