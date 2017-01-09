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19:49 • 68752 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140347 просмотра

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11 марта, 14:39 • 144626 просмотра

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Кросс на 2017 метров состоялся в Николаеве

Кросс на 2017 метров состоялся в Николаеве

Киев • УНН

 • 4439 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 9 января. УНН. В Николаеве на Центральном городском стадионе юные и взрослые атлеты в карнавальных костюмах пробежали кросс на 2017 метров. Об этом сообщили УНН в Федерации легкой атлетики Украины.

Подобные соревнования уже стали традиционными в городе. Так, в прошлом году дистанция, по понятным причинам, была короче на один метр и составила 2016 метров.

Спортивный праздник, организаторами которого выступили молодые тренеры Николаевской СДЮШОР по легкой атлетике и ФЛА Николаевской области, прошел весело, с новогодним настроением, конкурсами и викторинами. Все участники соревнований получили в подарок шоколадные яйца, а победитель кросса - Юрий Грицак - настоящего петуха.

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