Кросс на 2017 метров состоялся в Николаеве
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 9 января. УНН. В Николаеве на Центральном городском стадионе юные и взрослые атлеты в карнавальных костюмах пробежали кросс на 2017 метров. Об этом сообщили УНН в Федерации легкой атлетики Украины.
Подобные соревнования уже стали традиционными в городе. Так, в прошлом году дистанция, по понятным причинам, была короче на один метр и составила 2016 метров.
Спортивный праздник, организаторами которого выступили молодые тренеры Николаевской СДЮШОР по легкой атлетике и ФЛА Николаевской области, прошел весело, с новогодним настроением, конкурсами и викторинами. Все участники соревнований получили в подарок шоколадные яйца, а победитель кросса - Юрий Грицак - настоящего петуха.