Кризовий комітет при Міненерго пропонує відновити роботу закладів освіти з 5 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Кризовий комітет при Міненерговугілля вирішив зняти обмеження з газопостачання усіх закладів освіти. Про це в мережі Facebook повідомив директор з персоналу в підприємстві Магістральні газопроводи України Максим Білявський, передає УНН.
“Кризовий комітет при Міненерговугілля вирішив зняти обмеження з газопостачання усіх закладів освіти та запропонував Міносвіти відновити їх роботу з 5 березня 2018 року”, — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив про збільшення поставок газу з ЄС і зазначив, що критична ситуація вже позаду.
Як повідомляв УНН, у “Газпромі” повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.
А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК “Нафтогаз України” на поставку і транзит газу.
В Україні почав діяти спецрежим в енергетиці.