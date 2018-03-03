Кризисный комитет при Минэнерго предлагает возобновить работу учебных заведений с 5 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Кризисный комитет при Минэнергоугля решил снять ограничения по газоснабжению всех учебных заведений. Об этом в сети Facebook сообщил директор по персоналу в предприятии Магистральные газопроводы Украины Максим Белявский, передает УНН.
"Кризисный комитет при Минэнергоугля решил снять ограничения по газоснабжению всех учебных заведений и предложил Минобразования восстановить их работу с 5 марта 2018", - говорится в сообщении.
Напомним, П.Порошенко заявил об увеличении поставок газа из ЕС и отметил, что критическая ситуация уже позади.
Как сообщал УНН, в "Газпроме" сообщили, что не будут возобновлять поставки газа в Украину с марта.
А 2 марта заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.
В Украине начал действовать спецрежим в энергетике .