Частка вірян серед молоді в Україні за десятиліття знизилася на 15% - Епіфаній

"Час загального навернення після радянського атеїзму вже пройшов. Тобто кожному священнику і архієрею на місці треба наполегливо працювати, залучаючи особливо молодь. Бо, згідно з останньою статистикою, за 10 років ми бачимо, що на 15% серед молоді менше стало віруючих. І я акцентував увагу на тому, що потрібно знаходити нові якісь приклади, місії, навернення, просвітництва нашої української молоді. Бо з часом ми побачимо, що цей процес буде поглиблюватися", – сказав очільник Православної церкви України.

Він додав, що церква намагається "запропонувати таку модель, яка не обтяжувала би настільки людину, щоб людина виконувала хоча би мінімум" у духовній практиці.

"Коли ми будемо вимагати максимум, то ми можемо втратити взагалі. Потрібно, залучаючи молодь, робити все задля того, щоб вони себе почували духовно комфортно у громаді, у церкві. І тоді, звичайно, вони будуть приходити і будуть дієвими членами церкви", – вважає Епіфаній.

Як повідомлялося раніше в УНН, Епіфаній пояснив ставлення ПЦУ до медичного канабісу.