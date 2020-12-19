Епіфаній пояснив ставлення ПЦУ до медичного канабісу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Легалізація канабісу в Україні можлива лише у випадку вживання його у медичних цілях, що на користь здоров’ю людини. Про сказав предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає УНН.
"Якщо це буде вживатися суто у корисних, у медичних цілях і не буде зловживання як наркотику. Бо, зустрічаючись навіть з прем’єр-міністром, і з Президентом України, ми наголошували, що якщо це буде дозволено, щоб воно не привело до пагубних наслідків, щоб під виглядом дозволу медичного це у майбутньому не дало можливості для того, щоб наркоманія процвітала в українській державі", – заявив Епіфаній.
Нагадаємо, питання щодо легалізації канабісу у медичних цілях було одним з пунктів "опитування Зеленського". За даними "Слуги народу", таку ініціативу підтримали 64,88% опитаних.
Пізніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що робоча група вже напрацьовує законопроект щодо можливої легалізації медичного канабісу в Україні.