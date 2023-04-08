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Крижаний шторм у Канаді забрав життя двох людей

Крижаний шторм у Канаді забрав життя двох людей

Київ • УНН

 • 5099570 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Канаді підтвердили загибель 2 людей у ​​зв'язку з крижаним штормом, який обрушився на схід країни в середу, пише УНН з посиланням на CBC News.

Деталі

Двоє людей загинули - одна внаслідок удару гілки, що впала, інша - після використання генератора в гаражі.

Через отруєння чадним газом надано допомогу 62 особам.

Негода спровокувала масштабні знеструмлення. Станом на 21:45 за місцевим часом у п'ятницю трохи менше 300 000 споживачів все ще були без світла. Компанія-постачальник Hydro-Québec каже, що більшості домогосподарств у Квебеку відновлять електроенергію протягом 24 годин.

Місто Монреаль не виписуватиме талони за паркування на житлових вулицях, де повалені гілки, або для автомобілів, припаркованих у певних заборонених зонах.

Нагадаємо

Сотні тисяч жителів Канади залишилися без електрики через крижаний шторм.

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