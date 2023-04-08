Крижаний шторм у Канаді забрав життя двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Канаді підтвердили загибель 2 людей у зв'язку з крижаним штормом, який обрушився на схід країни в середу, пише УНН з посиланням на CBC News.
Деталі
Двоє людей загинули - одна внаслідок удару гілки, що впала, інша - після використання генератора в гаражі.
Через отруєння чадним газом надано допомогу 62 особам.
Негода спровокувала масштабні знеструмлення. Станом на 21:45 за місцевим часом у п'ятницю трохи менше 300 000 споживачів все ще були без світла. Компанія-постачальник Hydro-Québec каже, що більшості домогосподарств у Квебеку відновлять електроенергію протягом 24 годин.
Місто Монреаль не виписуватиме талони за паркування на житлових вулицях, де повалені гілки, або для автомобілів, припаркованих у певних заборонених зонах.
Нагадаємо
Сотні тисяч жителів Канади залишилися без електрики через крижаний шторм.