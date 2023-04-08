Ледяной шторм в Канаде унес жизни двух человек

Детали

Два человека погибли - один в результате удара упавшей ветки, другой - после использования генератора в гараже.

Из-за отравления угарным газом оказана помощь 62 лицам.

Непогода спровоцировала масштабные обесточивания. По состоянию на 21:45 по местному времени в пятницу чуть менее 300 000 потребителей все еще были без света. Компания-поставщик Hydro-Québec говорит, что большинству домохозяйств в Квебеке восстановят электроэнергию в течение 24 часов.

Город Монреаль не будет выписывать талоны за парковку на жилых улицах, где повалены ветки, или для автомобилей, припаркованных в определенных запрещенных зонах.

Напомним

Сотни тысяч жителей Канады остались без электричества из-за ледяного шторма.