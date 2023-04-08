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10:03 • 4089 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 71677 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 122613 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 119255 просмотра

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Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

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Ледяной шторм в Канаде унес жизни двух человек

Ледяной шторм в Канаде унес жизни двух человек

Киев • УНН

 • 5099568 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Канаде подтвердили гибель 2 человек в связи с ледяным штормом, который обрушился на восток страны в среду, пишет УНН со ссылкой на CBC News.

Детали

Два человека погибли - один в результате удара упавшей ветки, другой - после использования генератора в гараже.

Из-за отравления угарным газом оказана помощь 62 лицам.

Непогода спровоцировала масштабные обесточивания. По состоянию на 21:45 по местному времени в пятницу чуть менее 300 000 потребителей все еще были без света. Компания-поставщик Hydro-Québec говорит, что большинству домохозяйств в Квебеке восстановят электроэнергию в течение 24 часов.

Город Монреаль не будет выписывать талоны за парковку на жилых улицах, где повалены ветки, или для автомобилей, припаркованных в определенных запрещенных зонах.

Напомним

Сотни тысяч жителей Канады остались без электричества из-за ледяного шторма.

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