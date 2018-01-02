Криза коштувала Каталонії 1 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Міністр економіки Іспанії Луїс де Гіндос оцінив втрати від кризи внаслідок прагнення Каталонії здобути незалежність від Іспанії у приблизно один мільярд євро. Про це він розповів Іспанському радіо, передає УНН з посиланням на BBC.
Гіндос також зазначив, що економічне зростання в Каталонії у четвертому кварталі сповільнилося з 0,9% до 0,4%.
На думку міністра, це сталося внаслідок уповільнення економіки Каталонії після суперечливого референдуму про незалежність 1 жовтня. Гіндос закликав сепаратистів відмовитися від "односторонніх шляхів" та зосередитися на "основних потребах" каталонського суспільства.
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Застереження Мадрида про економічні збитки були великою частиною іспанської кампанії проти каталонських сепаратистів на регіональних виборах минулого місяця. Але поки це найвища озвучена сума збитків, зазначає видання.
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Нагадаємо, колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон, у новорічному привітанні висунув іспанському уряду вимогу відновити уряд регіону.