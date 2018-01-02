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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Кризис стоил Каталонии 1 млрд евро

Киев • УНН

 • 10256 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Министр экономики Испании Луис де Гиндос оценил потери от кризиса вследствие стремления Каталонии получить независимость от Испании в примерно один миллиард евро. Об этом он рассказал Испанском радио, передает УНН со ссылкой на BBC.

Кризис стоил Каталонии 1 млрд евро

Гиндос также отметил, что экономический рост в Каталонии в четвертом квартале замедлился с 0,9% до 0,4%.

По мнению министра, это произошло вследствие замедления экономики Каталонии после противоречивого референдума о независимости 1 октября. Гиндос призвал сепаратистов отказаться от "односторонних путей" и сосредоточиться на "основных потребностях" каталонского общества.

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Предостережение Мадрида об экономических убытках были большой частью испанской кампании против каталонских сепаратистов на региональных выборах в прошлом месяце. Но пока это самая высокая озвучена сумма ущерба, отмечает издание.

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Напомним, бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, в новогоднем поздравлении выдвинул испанскому правительству требование восстановить правительство региона.

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