Криворізький рудник Ярославського "Суха Балка" змінив назву
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. 28 грудня 2017 року за рішенням акціонерів належить групі DCH Олександра Ярославського підприємство офіційно перейменовано з ПрАТ "Євраз Суха Балка" в ПАТ "Суха Балка", передає УНН.
За інформацією юридичного департаменту групи DCH Олександра Ярославського, таке рішення прийнято зборами акціонерів. Відповідні зміни вносяться до профільних держреєстри.
"Найменування акціонерного товариства" Суха Балка "забезпечує спадкоємність традицій і збереження історичних коренів підприємства, яке має більш ніж 100-річну історію", - інформує юридичний департамент ПрАТ.
"Суха Балка" є провідним підприємством гірничо-металургійного комплексу України. Спеціалізується на видобутку залізної руди підземним способом. Розробки родовищ ведуться на шахтах "Ювілейна" і "імені Фрунзе". Щорічні обсяги виробництва становлять понад 3 млн тонн аглоруди, з високим рівнем вмісту заліза (в межах 52-62%), і доменної руди (47% - 50%). Крім того, шахти багаті запасами магнетитових кварцитів, які дозволять вести їх видобуток протягом декількох сотень років. На підприємстві працюють 3,5 тисячі осіб.
У травні 2017 року, входить до групи DCH інвестиційна компанія BERKLEMOND INVESTMENTS LTD, придбала у попереднього власника Kadish Limited (Кіпр) повний пакет акцій ПрАТ "Євраз Суха Балка".
7 листопада 2017 року, Державна служба геології та надр України продовжила підприємству спеціальні державні дозволу на розробку шахт "Ювілейна" і "імені Фунзе" терміном на наступні 20 років.