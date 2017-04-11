Криворізька ТЕС зупинилась через нестачу вугілля

За її даними, КрТЕС не отримує паливо через блокаду поставок вугілля з Донбасу з лютого і на сьогодні на її складах близько 30 тис. тонн вугілля.

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"Це обов'язковий необхідний резервний запас палива на випадок позаштатної ситуації в ОЕС України. За командою диспетчера енергосистеми ТЕС зможе включитися в роботу. Криворізька ТЕС, а також Придніпровська ТЕС компенсують потужність Дніпровського енерговузла під час ремонтів на Запорізькій АЕС", - наголошується в повідомленні.

Під час вимушеної зупинки ТЕС співробітники виконають необхідні ремонти обладнання. Крім того, на КрТЕС завершується проект реконструкції одного з енергоблоків, на якому повинні завершитися відповідні роботи до середини літа. В цілому до наступного опалювального сезону на Криворізькій ТЕС будуть готові два оновлених енергоблоки.

"Щоб закупити імпортне вугілля для Криворізької ТЕС, потрібні додаткові ресурси. Ціна на імпорт в два рази вище за ціну на українське вугілля (110-115 долл./тонну). При цьому борг "Енергоринку" перед Криворізькою ТЕС на 1 березня був 463 млн грн. Протягом кількох місяців Криворізька ТЕС буде стояти, щоб за цей час привезти хоча б мінімально необхідний запас вугілля на її склади. ДТЕК вже законтрактував одне судно з антрацитом. Його постачання очікується в травні", - повідомив директор станції Віталій Питько.