Криворожская ТЭС остановилась из-за нехватки угля

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48451 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104355 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160471 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118338 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117623 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113146 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104681 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107182 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103664 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154669 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Криворожская ТЭС остановилась из-за нехватки угля

Криворожская ТЭС остановилась из-за нехватки угля

Киев  •  УНН

 • 10573 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Криворожская ТЭС (ПАО "ДТЭК Днепроэнерго"), работающий еще с 1 апреля одним блоком, во вторник прекратила свою работу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "ДТЭК".

По ее данным, КрТЭС не получает топливо из-за блокады поставок угля из Донбасса с февраля и сегодня на ее складах около 30 тыс. тонн угля.

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"Это обязательный необходим резервный запас топлива на случай нештатной ситуации в ОЭС Украины. По команде диспетчера энергосистемы ТЭС сможет включиться в работу. Криворожская ТЭС, а также Приднепровская ТЭС компенсируют мощность Днепровского энергоузла при ремонтах на Запорожской АЭС", - отмечается в сообщении .

Во время вынужденной остановки ТЭС сотрудники выполнят необходимые ремонты оборудования. Кроме того, на КрТЕС завершается проект реконструкции одного из энергоблоков, на котором должны завершиться соответствующие работы до середины лета. В целом к ​​следующему отопительному сезону на Криворожской ТЭС будут готовы два обновленных энергоблока.

"Чтобы закупить импортный уголь для Криворожской ТЭС, нужны дополнительные ресурсы. На импорт в два раза выше цены на украинский уголь (110-115 долл./тонну). При этом долг "Энергорынка" перед Криворожской ТЭС на 1 марта был 463 млн грн в течение нескольких месяцев Криворожская ТЭС будет стоять, чтобы за это время привезти хотя бы минимально необходимый запас угля на ее склады. ДТЭК уже законтрактовал одно судно с антрацитом. Его поставки ожидаются в мае", - сообщил директор станции Виталий Питько.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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