Криворожская ТЭС остановилась из-за нехватки угля
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Криворожская ТЭС (ПАО "ДТЭК Днепроэнерго"), работающий еще с 1 апреля одним блоком, во вторник прекратила свою работу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "ДТЭК".
По ее данным, КрТЭС не получает топливо из-за блокады поставок угля из Донбасса с февраля и сегодня на ее складах около 30 тыс. тонн угля.
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"Это обязательный необходим резервный запас топлива на случай нештатной ситуации в ОЭС Украины. По команде диспетчера энергосистемы ТЭС сможет включиться в работу. Криворожская ТЭС, а также Приднепровская ТЭС компенсируют мощность Днепровского энергоузла при ремонтах на Запорожской АЭС", - отмечается в сообщении .
Во время вынужденной остановки ТЭС сотрудники выполнят необходимые ремонты оборудования. Кроме того, на КрТЕС завершается проект реконструкции одного из энергоблоков, на котором должны завершиться соответствующие работы до середины лета. В целом к следующему отопительному сезону на Криворожской ТЭС будут готовы два обновленных энергоблока.
"Чтобы закупить импортный уголь для Криворожской ТЭС, нужны дополнительные ресурсы. На импорт в два раза выше цены на украинский уголь (110-115 долл./тонну). При этом долг "Энергорынка" перед Криворожской ТЭС на 1 марта был 463 млн грн в течение нескольких месяцев Криворожская ТЭС будет стоять, чтобы за это время привезти хотя бы минимально необходимый запас угля на ее склады. ДТЭК уже законтрактовал одно судно с антрацитом. Его поставки ожидаются в мае", - сообщил директор станции Виталий Питько.