Криворізька поліція вилучила понад 4 тис. нарковмісних таблеток
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Кривому Розі поліція вилучила 4,5 тисячі нарковмісних таблеток сумнівного походження. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.
Так, 31 січня правоохоронці провели санкціонований обшук в приміщенні однієї з аптек в Металургійному районі міста Кривого Рогу.
Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили близько 4,5 тисячі таблеток, які містили психотропні та наркотичні речовини невідомого походження, які продавалися в аптеці без рецепту.
Також в підсобному приміщенні були виявлені заборонені препарати, розфасовані по дозах. Журнал обліку продажу даних таблеток не вівся. Вказані препарати направлені для проведення судово-хімічної експертизи.
За цим фактом слідчим внесено відомості до ЄРДР за ст.320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.
Наразі тривають слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин даного злочину, а також очікуються результати експертизи, після якої буде прийнято рішення по даній справі.