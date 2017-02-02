Криворожская полиция изъяла более 4 тыс. наркосодержащих таблеток
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Кривом Роге полиция изъяла 4,5 тысячи наркосодержащих таблеток сомнительного происхождения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Так, 31 января правоохранители провели санкционированный обыск в помещении одной из аптек в Металлургическом районе города Кривого Рога.
Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли около 4,5 тысячи таблеток, содержащих психотропные и наркотические вещества неизвестного происхождения, которые продавались в аптеке без рецепта.
Также в подсобном помещении были обнаружены запрещенные препараты, расфасованные по дозам. Журнал учета продажи данных таблеток не велся. Указанные препараты направлены для проведения судебно-химической экспертизы.
По данному факту следователем внесены сведения в ЕРДР по ст.320 (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.
Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств данного преступления, а также ожидаются результаты экспертизы, после которой будет принято решение по данному делу.