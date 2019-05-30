Кривонос у Канаді обговорив співпрацю у сфері безпеки та оборони

КИЇВ. 30 травня. УНН. Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос під час офіційного візиту у Канаді обговорив з представниками влади співпрацю у сфері оборони та безпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу РНБО.