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Кривонос у Канаді обговорив співпрацю у сфері безпеки та оборони

Кривонос у Канаді обговорив співпрацю у сфері безпеки та оборони

Київ • УНН

 • 9673 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос під час офіційного візиту у Канаді обговорив з представниками влади співпрацю у сфері оборони та безпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу РНБО.

Повідомляється, що заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос наразі перебуває з офіційним візитом у Канаді.

Під час візиту, який розпочався 26 травня він провів ряд зустрічей, під час яких йшлося про подальший розвиток стратегічного військово-політичного та військово-технічного двостороннього співробітництва у секторі безпеки та оборони.

Зазначається, що відбулися переговори з головою Постійного комітету парламенту Канади із питань оборони Стівеном Ф'юром, з представником Палати громад від Консервативної партії Джеймсом Безаном, а також із заступником Міністра національної оборони Канади з політичних питань Пітером Хаммершмідтом.

"Канада вітає Україну з вільними виборами, підтримує новообраного Президента, є багаторічним стратегічним партнером України", - наголосив Кривонос.

Заплановано, що заступник Секретаря РНБО України проведе ряд зустрічей у рамках роботи виставки оборонної промисловості CANSE-2019.

Нагадаємо, Кривонос з послом Великої Британії обговорили співпрацю в сфері безпеки.

Українські Національні Новини

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