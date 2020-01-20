Кривонос розповів, за яких умов можливе силове звільнення Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос розповів, що варіант силового звільнення Донбасу не виключений, якщо Збройні сили України будуть готові до цього і буде ухвалено таке політичне рішення. Про це він розповів в інтерв’ю "Донбас.Реалії", передає УНН.
"Моя думка: Збройні сили України повинні бути готові до силового звільнення територій Донбасу, якщо буде ухвалено таке політичне рішення", - сказав Сергій Кривонос.
Він зазначив, що те, наскільки ЗСУ можуть бути до цього готові – залежить від роботи політиків на рівні підтримки інших держав.
"Варіант не виключається, якщо буде ухвалене політичне рішення. Все залежить від того, наскільки ми підготуємо свої Збройні сили. А ми повинні бути готові до цього і займаємося відпрацюванням зі звільнення нашої, підкреслюю, нашої землі. Ми не захоплюємо чужі землі, ми звільнюємо свої землі", - сказав Сергій Кривонос.
За його словами, перед ухваленням такого політичного рішення потрібно провести комплекс заходів, зокрема продовження політичного руху на продовження і посилення санкцій щодо Російської Федерації, створення надійної системи територіальної оборони та посилення армії і здатності її вести активні наступальні дії.
"І в тому випадку, коли цей комплекс заходів буде виконаний, і коли є політичні рішення щодо Росії – поки Росія категорично не хоче їх виконувати – тоді за рахунок посилення санкцій і послаблення Росії, ми повинні розуміти, що у нас є можливість звільнити свої території силовим шляхом. У разі, якщо Росія нічого не буде робити, щоб підтримати підрозділи сепаратистів", - додав Сергій Кривонос.
Він зазначив, що це цілий комплекс заходів, до нього потрібно готуватись, і на це піде не місяць-два.
Нагадаємо, 52% українців висловилися проти силового сценарію на Донбасі.