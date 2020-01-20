Кривонос розповів, за яких умов можливе силове звільнення Донбасу

КИЇВ. 20 січня. УНН. Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос розповів, що варіант силового звільнення Донбасу не виключений, якщо Збройні сили України будуть готові до цього і буде ухвалено таке політичне рішення. Про це він розповів в інтерв’ю "Донбас.Реалії", передає УНН.