Кривонос рассказал, при каких условиях возможно силовое освобождение Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос рассказал, что вариант силового освобождения Донбасса не исключен, если Вооруженные силы Украины будут готовы к этому и будет принято такое политическое решение. Об этом он рассказал в интервью "Донбас.Реалии", передает УНН.
"Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение", - сказал Сергей Кривонос.
Он отметил, что то, насколько ВСУ могут быть к этому готовы - зависит от работы политиков на уровне поддержки других государств.
"Вариант не исключается, если будет принято политическое решение. Все зависит от того, насколько мы подготовим свои вооруженные силы. А мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой по освобождению нашей, подчеркиваю, нашей земли. Мы не захватываем чужие земли, мы освобождает свои земли", - сказал Сергей Кривонос.
По его словам, перед принятием такого политического решения нужно провести комплекс мероприятий, в том числе продолжение политического движения на продолжение и усиление санкций в отношении Российской Федерации, создание надежной системы территориальной обороны и усиление армии и способности ее вести активные наступательные действия.
"И в том случае, когда этот комплекс мер будет выполнен, и когда есть политические решения по России - пока Россия категорически не хочет их выполнять - тогда за счет усиления санкций и ослабления России, мы должны понимать, что у нас есть возможность освободить свои территории силовым путем. В случае, если Россия ничего не будет делать, чтобы поддержать подразделения сепаратистов", - добавил Сергей Кривонос.
Он отметил, что это целый комплекс мероприятий, к нему нужно готовиться, и на это уйдет не месяц-два.
Напомним, 52% украинцев высказались против силового сценария на Донбассе.