Кривонос рассказал, при каких условиях возможно силовое освобождение Донбасса

КИЕВ. 20 января. УНН. Заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос рассказал, что вариант силового освобождения Донбасса не исключен, если Вооруженные силы Украины будут готовы к этому и будет принято такое политическое решение. Об этом он рассказал в интервью "Донбас.Реалии", передает УНН.