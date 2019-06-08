Кривонос: головне завдання РФ - послаблювати позиції України на ринку озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Головним завданням Російської Федерації є ослаблення позицій України на ринку зброї. Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос під час відкритої зустрічі у Музеї історії України, передає кореспондент УНН.
“Головне завдання РФ, ослаблюючи позиції “Укроборонпрому”, поступово витісняти Україну з ринків продажу зброї, оскільки 70% продукції, яку виготовляє “Укроборонпром”, йде на експорт", - зазначив Кривонос.
За його словами, якщо українські підприємства будуть орієнтовані на випуск продукції тільки на внутрішній ринок, вони не будуть такі успішні.
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“...за останні роки були втрати позицій по Індії, по Африці. Головне завдання — відновити та утримати ці позиції”, — додав Кривонос.
На його думку, питання реформування “Укроборонпрому” — це не скорочення, а зміна формату його діяльності.
Нагадаємо, у Держдепі США повідомили, що у 2005-2015 роках Росія контролювала 5% торгівлі зброєю в світі.