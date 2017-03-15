"Кривбас" здобув першу перемогу у півфінальній серії УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. ХК “Кривбас” в Кривому Розі прийняв свій перший матч серії плей-офф Української хокейної ліги та святкував перемогу над чинним чемпіоном країни “Донбасом”, інформує УНН з посиланням на сайт УХЛ.
Гра півфінальної стадії почалася з місця в кар’єр. Уже до четвертої хвилини баталії колективи обмінялися голами — забивали Євген Секірко і Віктор Захаров. Однак рівним рахунок залишався недовго — вже через три хвилини Сергій Афанасьєв продавив оборону “Донбасу” і з другої спроби переграв Богдана Дьяченка.
У другому періоді обидві команди демонстрували яскраву і швидкісну гру. Кирило Бєлоусов закинув шайбу в “дев’ятку” воріт Б.Дьяченка, а через пару хвилин Віталій Лялька зумів з неробочої руки скоротити різницю в рахунку.
У заключному відрізку зустрічі команди знову обмінялися голами, встановивши таким чином підсумковий рахунок матчу — 4:3.
Відзначимо, що рахунок у серії до 4-х перемог став 2:1 на користь донеччан.
Додамо, що наступне протистояння команд відбудеться також в Кривому Розі — 16 березня.