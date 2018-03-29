Крисіна взяли під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Дарницький районний суд Києва взяв під варту Юрія Крисіна, якого засуджено до умовного терміну покарання, за причетність до убивства журналіста В'ячеслава Веремія. Про це УНН повідомив начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.
“Наскільки я знаю від прокурора Донського, його (Крисіна — ред.) сьогодні було взято під варту і таким чином змінено запобіжний захід (домашній арешт — ред.). Інших подробиць я не знаю”, — сказав Горбатюк.
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Нагадаємо, 5 березня у Дарницькому райсуді Києва розпочався судовий процес за обвинуваченням Крисіна у переслідуваннях, викраденні та катування ативістів Євромайдану. 15 березня суд виніс постанову про примусову доставку Крисіна 26 березня до суду через його неявку.
Як повідомляв УНН, вироком Шевченківського районного суду Києва Крисіна було засуджено до 4 років ув’язнення з дворічним випробувальним терміном за участь у вбивстві журналіста В’ячеслава Веремія узимку 2014 року.
Генеральна прокуратура України внесла апеляційну скаргу на вирок суду, яка має бути розглянута 2 квітня.